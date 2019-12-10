近來坊間流傳一段line截圖，對話中出現「買票了ㄟ」、「他說他們家收到1萬」、「叫他收起來票投林國慶」等，民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠10日表示，立委選舉賄聲賄影，鄉親擔心有中國資金介入，企圖影響選情，檢警調盡速查賄抓鬼。嘉縣第二選區立委參選人林國慶則說，感謝民進黨嘉義縣黨部提出的呼籲，既然現在已有買票賄選的消息，就請檢調儘速介入調查，導正選舉買票歪風。

林沐惠指出，此次選舉賄聲賄影，很多鄉親擔心中國紅色資金介入，縣黨部也接獲大量情資，尤其這段截圖對話為何出現林國慶的名字？到底誰買票？誰收了錢？希望相關單位除了別讓中國假消息橫行，也要儘速偵辦傳聞滿天飛的賄選疑雲。

林國慶表示，「嘉義縣選舉誰會買票大家都知道，如果民眾好奇，左鄰右舍探聽一下就知道了。」至於中國資金介入的謠言，完全為不實指控，請林沐惠提出具體事證，不要在媒體帶風向，散佈假消息。

林國慶強調，如果民進黨有反賄選的決心，請陳委員公開在自己每一場說明會上，用政治生涯保證，自己絕對不會買票，以正視聽。

(中時 )