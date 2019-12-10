國民黨立法院黨團今舉行《反滲透法》草案公聽會，會中學者提出諸多質疑，但相關部會都未正面回覆，受邀出席的前總統馬英九會後受訪表示，今天的公聽會很有意義，至少把問題找出來，但對於如果通過後如何執行都不敢回答，一旦通過可能是個大災難。

藍委王育敏在會中詢問法務部，對於民進黨版本12條文，如果再不修正照案通過的話，未來執行是否會遇到困難，法務部不斷跳針說要交由檢察官個案認定，並尊重立法院修法權責。

馬英九表示，法務部對於《反滲透法》一旦通過執行上有沒有困難或窒礙難行拒絕回答，定義那麼模糊，關係又複雜，他也不曉得要怎麼執行，這是比較擔心的問題，照理說公聽會學者提出質疑時，政府單位應該說明，不但沒有說明，民進黨一下子就逕付二讀，如果連怎麼執行都不願意講，未來可能會是大災難。

退役中將、前國民黨中常委羅文山，日前因收受中國政協政治獻金為馬英九刊登競選廣告，遭台北地院判處刑，民進黨立委李俊俋稱，如果《反滲透法》通過，馬英九可能會被抓，對此，馬英九說，「我幹嘛被抓，他沒有委託我，也沒有指示我」。

(中時 )