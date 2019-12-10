急診室生死一瞬間，醫護人員要處理一堆疑難雜症，病患若出現白目行徑，不僅影響他人，恐怕還會害自己延誤治療，甚至影響生命安全。

《聯合》報導，不少醫師直言，千萬別對醫師說謊，包括「我沒有喝酒」和「我沒有懷孕」被列為最致命的謊言，同時別踩下列4大地雷。

1. 輕症掛急診

包括拉肚子、喉嚨痛等相對較輕微的症狀，通常看門診就可以，如果硬要掛急診，恐怕反而會等更久。

2. 要求順便做醫美

例如臉上有小傷的人，要求急診專科醫師幫忙「順便」整形，事實上急診醫師只負責止血、處理傷口，不可能幫忙做醫美。

3. 刻意隱瞞病情

根據醫師表示，「我沒有喝酒」和「我沒有懷孕」是急診2大謊言，患者常因事故認定或保險理賠等因素，不敢承認酒駕，導致影響醫師判斷；此外，也常遇到女性患者否認懷孕，徒增醫護人員困擾。

4. 愛耍特權

最讓急診醫師頭痛的就是愛耍特權的病人，因為急診原本就有病床分配原則，根本無法「喬」，醫師也愛莫能助。

(中時電子報)