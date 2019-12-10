工業電腦廠廣積（8050）網通產品出貨暢旺，產能調配問題解決，帶動11月合併營收躍進，衝上4.3億元，創下近兩年新高，法人看好專案拉貨動能延續，以及受惠子公司廣錠（6441）博弈、儲能兩大業務同步增溫，營運表現可望逐月向上。

廣積11月合併營收「母子皆貴」，以4.3億元改寫同期及近兩年新高紀錄，年增16.04％，月增30.06％，據了解，本體營運成長主要是由於美系客戶積極下單，網通相關中高階產品自第4季起放量出貨，加上先前受上游零組件出貨遞延影響已獲得排除，生產線全力加速趕工，目前產能逼近滿載，營收成長爆發力顯現。

此外，旗下廣錠11月營收0.67億元，為今年單月新高，營運自7月觸底反彈，連4月成長，公司並宣布與普威、村田合作，台美日三方共同攜手搶攻儲能市場，成為普威儲能系統設備獨家供應商，預計明年首季即可陸續貢獻業績，為博弈領域外的一大新動能。

廣積在網通、邊緣運算產品成功拿下美日大廠訂單，第4季陸續出貨，營收可望挑戰今年單季新高，前11月合併營收34.75億元，年減4.9％，法人推估，廣積第4季營運回溫，全年營收衰退幅度可望進一步縮減，且至明年上半年訂單能見度高，業績有機會一季比一季高。

(工商 )