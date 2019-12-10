icash Pay自2019年11月初推出後，在2周內突破10萬人次註冊使用，12月10日起再新增新光銀行，2019年12月31日前民眾只要註冊icash Pay並綁定新光銀行帳戶，首次於7-ELEVEN以綁定之帳戶儲值icash Pay支付任一筆消費，就可獲得1萬點OPEN POINT，12月17日前還可享星巴克好友分享券及超值大禮包1點OPEN POINT兌換優惠乙份（限量3,000份，每位icash Pay用戶限領一份），2019年12月10日至2019年12月31日於icash Pay連結新光銀行帳戶消費扣款成功，新光銀行帳戶還可享1.6％加碼利息。

icash Pay本月也祭出超高20倍點數回饋民眾，即日起至2019年12月17日，只要持icash Pay於7-ELEVEN消費，單筆滿100元天天贈20倍OPEN POINT；2019年12月18日至2019年12月31日，累積消費滿500元更可獲得共計2杯CITY CAFE中杯美式咖啡（1杯以5,000點OPEN POINT贈送，1杯為兌換券乙張），每位icash Pay用戶上限15杯，總活動上限15萬杯。

此外，為感謝廣大icash Pay用戶的支持，2019年12月31日前只要成功推薦5名新icash Pay用戶註冊消費，加贈1杯CITY CAFE中杯熱美式咖啡，每位icash Pay用戶最高贈2杯。

12月另一個備受矚目的產品為「好想兔-想兔國民小學 icash2.0」，這次愛金卡公司特別與LINE貼圖超夯主角「好想兔」及台南起家的精品手製帆布包「廣富號」合作推出小書包收藏紀念款，好想兔灰色的圓圓身軀搭配總是很無辜的大耳朵貼在後方，朗讀「兒歌三百首」尤其可愛，而搭配的小書包（帆布包）是由廣富號師傅們手工車線而成的精品工藝，將傳統與創意結合而成的經典文創商品絕對深受大家喜愛，此次限量發行1萬張，2019年12月13日起博客來、ibon mart上市，全台7-ELEVEN門市自2019年12月18日起開賣。

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