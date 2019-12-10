室內設計背景，卻一頭鑽進中國古董的收藏世界，異雲書屋創辦人陳維駿，長期接受的美學訓練雖是西式的，骨子裡卻認為中式的傳統美學才是華人最能發揮所長的強項，作為兩岸知名的宣德爐藏家，近年來他也致力於在台推廣傳統文化與美學的當代演繹。

「我們現在所見的古董，其實也是當年的生活美學。」陳維駿嚮往古人對穿衣、喝茶、花道、書畫、文房、家具等生活中慢下來品味美好，大學時便開始進入收藏領域，「最早吸引我的是玉器，溫潤而美好的質地很動人。」而後赴美深造6年，他觀察外國人欣賞的更多是線條、張力，「像是雕塑、家具、瓷器這一類」。

試圖結合中西方審美，陳維駿開始轉而研究明式家具，但畢竟收藏空間的門檻較高，這才轉而注意到了宣德爐。「它既有美好的線條比例，又有我熱衷的材質美，加上具便攜性，成為我專攻的收藏項目。」自2001年收藏至今，陳維駿已然曾任北京保利拍賣「吉金」銅爐專場顧問，並出版《異雲—明清宣德爐集珍》，他以藏家經驗分享：「在收藏界，物以知為貴」。

2012年陳維駿在北京佳德拍賣，以80萬人民幣入手了一只浮雕雲龍沖耳三足爐，當時宣德爐藏家流行的是素面爐，這只雕花爐並不被看好，但陳維駿經過各種學術報告、資料研究，認可了這只爐的稀有度與工藝，今年11月底他將此爐釋出拍場，拍價已上漲至800萬人民幣。陳維駿分享自己這一代的宣德爐藏家攻略，不似上一代能夠大批收藏，但正因為資訊透明，優勢是有系統地認知與挑選優質物件。

「像我這樣設計背景的人常去想，500年前的人，以新技術冶鍊出的黃銅材質創造出新的焚香習慣，那若是我要做當代的宣德爐，應該會是什麼樣子的？」陳維駿認為每個時代的美學，也伴隨著對生活習慣的改善，「搬到今天來說，就是能得『紅點』獎的作品」。

陳維駿以異雲書屋為平台，3年來盡可能尋找、展示將傳統結合當代美學的藝術家作品，從茶具、香方、錫罐、摺扇到硯墨，他認為經典永遠值得傳承，而好的設計永遠需要從自己的文化中找到啟發。

(旺報 )