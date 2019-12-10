國民黨副秘書長蔡正元表示，政論節目主持人謝震武近日言論偏頗，為了討好綠營狂抓韓國瑜小辮子，因此公開呼籲杯葛謝震武，也抵制他所代言的產品。韓粉收到消息馬上動員出征，但這回又搞錯人，紛紛跑到藝人謝祖武臉書留言。

蔡正元在臉書指出，謝震武是政大法律系畢業的電視政論節目主持人，號稱公正不偏頗，但近日謝震武的言論偏綠到不符比例原則，狂轟猛炸韓國瑜，因此公開呼籲杯葛謝震武，向謝震武代言的所有產品、所有商號表示憤怒的抗議。

韓粉也同仇敵愾，表示「支持，應該拒買他所有代言產品」、「算是看清謝這個人了」、「太好了 好棒 全面抵制」、「他推薦的產品，再也不碰」。不過也有人開玩笑說，「韓粉再次出征謝祖武的時間到了」，甚至有人在蔡正元的貼文底下留言「拒看麻辣鮮師！」

謝祖武。（圖／翻攝臉書）

果然到謝祖武臉書一看，已經吸引網友不少留言，「蔡正元說你主持節目不符比例原則，難道你不用道歉嗎」、「蔡正元抵制謝祖武！」卡位坐等韓粉跑錯棚，還有人貼心提醒謝祖武，「磊哥小心，謝律師沒開粉專，祭止兀又號令韓粉出征，先來補血卡位」。

(中時電子報)