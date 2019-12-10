在文人哲學與當代美學間，透過新生代藝術家的傳承，傳統的文房四寶硯與墨，也能在當代展現「硯鳴」與「墨守」的人文姿態。

異雲書屋近期推出的《硯墨志》特展，邀請了安徽省非物質文化遺產硯雕技藝代表性傳承人胡雍，以及秉承家學並創立「挹芬堂」的何兩幡的作品。胡雍受家學薰陶，治硯20餘年，又畢業於西安美術學院國畫系而匯融中西美學，他集合相、畫、敲、琢、鏟、雕、磨之治硯技藝，因材施藝，巧借紋色，在硯的形制上力求以唐宋硯為基礎，又融入當代的設計感，簡中求神，回溯硯的中和靜肅。此次展出可見他以幾何為主的素工硯和以自然為主的隨形硯。

挹芬堂堂主何兩幡，則是曾任大陸武警，但祖父曾是博物館館長，自幼也雅好器物，擅於品鑑和設計，偶然接觸到早年的墨稿後，便立志鑽研發揮徽州製墨工藝，2014年創辦「挹芬堂」，著手復興製墨工藝，此次展出的「西湖十景」彩墨，力求貼近古法，以礦石為色製出10色甚為少見；又如「黃山圖」將8方墨組合並細雕出黃山風景，亦史上第一套通景圖套墨。

異雲書屋主人陳維駿表示：「硯和墨皆是書道重器，因為文人對器物的高度講究，令書畫價值得以存續至今」期望器物所帶來的文化價值與美學，對今人亦帶來滋養。

(旺報 )