新營鹽水雙星拱月計畫兼顧歷史、生態及產業，獲中央超過4億元補助，預計明年底完工。（台南市政府都市發展局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府都市發展局提報「新營鐵道地景公園一期工程」、「新營鹽水雙星拱月計畫」2項公共工程，參與2019台灣景觀大獎角逐獎項，現在傳出捷報，分別獲得公園綠地公共開放空間類、環境規畫設計類的「優質獎」，且兩者都在台南溪北地區，對市府團隊是種肯定。

「新營鐵道地景公園一期工程」由南市府都發局和台糖合作，向內政部營建署爭取3500萬元經費，將新營到鹽水的糖鐵沿線整修改建，部分路段則設置自行車道及步道，並復駛新營站到中興車站約1公里的五分車，是全台唯一糖鐵、台鐵共構路線，兼具觀光及運輸功能，在2017年完工啟用。

「新營鹽水雙星拱月計畫」則是以新營、鹽水雙核心城鎮為主軸，並擴大原有營造的成果，結合鹽水文化小鎮、水圳地景、新營糖廠新舊並存等，後來又以月津港公園周邊延伸，包括光環境建置、鹽水車站樹屋倉庫活化轉型、並新闢建鹽水公20公園，中央補助超過4億元，預計在明年底完成。

南市府都發局指出，台灣景觀大獎由中華民國景觀學會主辦，表揚並協助推廣台灣優良的景觀作品，提升社會大眾對於景觀環境品質的重視，相當具有指標性，鐵道地景公園復駛糖鐵第一條營業線，雙星拱月計畫因是跨區域、部門合作，又兼顧歷史、生態及產業，因此獲得評審青睞，是得獎主因。

(中時 )