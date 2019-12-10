台南北門南鯤鯓代天府在96年前重修時，有工匠在廟宇壁堵上雕塑出裸胸的仙女像，後來有匠師替塑像畫上胸罩，卻因年代久遠褪色，塑像又恢復袒胸露乳原貌，有趣故事也收錄在繪本中。（莊曜聰攝）

台南北門南鯤鯓代天府從明末清初建廟迄今已經有300多年歷史，不同時代都有充滿傳奇色彩的有趣故事，為了讓這些精采故事能夠傳承，廟方請來民俗文化專家黃文博與水墨畫家林晉合作，推出「彩墨繪神蹟」故事圖集，收錄從橫跨明清、日據時期到光復後的60個傳奇故事，以繪本方式呈現，生動有趣，也開全台寺廟之先。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜指出，南鯤鯓廟建廟是在1662年，當時是明朝永曆年間，後來因沙洲淹沒毀壞，在1822年遷地重建竣工，從南鯤鯓沙汕到現在槺榔山的現址，在建廟初期，就有五府千歲大戰萬善爺爭搶廟地的傳說，廟史上還有很多神奇故事，因此由他發想、祕書李國殿策畫，再由專家創作，才催生出這部故事繪本。

在繪本中有個鮮為人知的有趣故事，在寺廟的五王殿壁堵上，竟然有個裸女塑像，不仔細看還看不出來，負責繪本撰文的民俗文化專家黃文博說，這個塑像據說是1923年寺廟重修時，由府城的信徒所捐獻，而且這些信徒還是風月場所的女子。

黃文博說，當時五府千歲每年都會南巡府城，且時間長達2個月，神轎、陣頭出巡，吸引男女老幼出門看熱鬧，卻苦了從事八大行業的女子，沒人光顧，但又不敢向五府千歲哭訴，有人建議不如求王船上的水手爺庇佑，沒想到真的生意興隆，也才有這幅謝神恩的雕塑，民間還用諺語「水手爺腳蹺蹺，保庇大豬來進牢」來形容此事。

這幅雕塑原先是裸胸，後來有畫師替塑像穿上胸罩，時間日久褪色後又變回袒胸露乳的原貌，到廟裡還見得到；這本南鯤鯓代天府傳奇故事圖集，首開台灣寺廟神蹟故事繪本創舉，圖文並茂的內容，能讓讀者、信眾對南鯤鯓故事更加了解。

(中時 )