屬於智利空軍的C-130H力士型運輸機(Hercules)，在飛往南極基地的途中無線電失去聯絡，飛機失踪。

防衛世界(Defense World)報導，這架飛機從蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起飛，準備飛往南極洲喬治國王島（King George Island）上的的蒙塔爾瓦總統基地(Base Presidente Eduardo Frei Montalva )，卻在飛行過程失去無線電聯繫。

這架飛機上載有17名機組人員和21名乘客，其中包括3名平民。機組人員的工作是前往智利基地，運補物資，維修智利基地的設施，也要檢查燃料供應線和其他設備，另外還有科學家以及學術調查人員。

2019 - Chile - C-130 Military Transport Plane with 38 On Board Disappears over Antarctica - 10/12

智利空軍說，將軍愛德華多·莫斯凱拉（Eduardo Mosqueira）告訴當地媒體，飛機並未啟動任何求救信號，就是突然消失了，可能迷航，燃料耗盡而迫降，或是墜落。

智利總統皮涅拉（SebastiánPiñera）在一條推文中說，他對失踪事件感到相當難過，將會動用所有手段，包括國內和國外的力量，一起協助搜尋。

智利是最接近南極的國家，因此也建立了最多的南極基地，總共有9座基地，分佈在120萬平方公里的土地上，有一段時間，智利曾想將南極洲納入版圖，但國際不予承認。

(中時電子報)