左為未使用ICG螢光顯影技術時，深部血管較不易辨認；右為使用ICG螢光顯影技術後， 血管在螢光鏡頭下呈現綠色，組織深部的血管也會發出綠色訊號，幫助醫師更容易辨認，減少誤傷血管風險（藍色箭頭）。（蔡明憲醫師提供）

「螢光技術」竟然成為減重利器！高雄健仁醫院發展出將螢光顯影應用於微創減重手術的新技術，可以提高組織深部血管辨識度達50％，提升安全性，降低手術風險，造福許多重度肥胖個案。

健仁醫院美體健康中心主任蔡明憲指出，日前為一名身高165公分，體重124公斤的化名C先生的45歲男性進行袖狀胃切除手術。他腰圍超過120公分，屬於「中廣型身材」罹患糖尿病及高血壓等慢性病，長期需要服用慢性病藥物以及抗凝血劑。醫師也提醒他，若再不好好控制體重，可能會增加心臟病及中風風險。

最近半年來，從事經營管理工作的C先生，發現自己只要稍微走動就會氣喘吁吁，根本無法好好工作及照顧家庭。經過再三考慮之後，C先生在家人鼓勵下，決定接受減重手術，讓自己有健康的下半生，好好照顧家庭。

為讓減重手術更安全，蔡明憲特別使用新式螢光腹腔鏡，搭配靛氰綠（簡稱ICG）螢光顯影技術，提升手術中血管辨識度。手術僅耗時約30分鐘，術中出血量不到5cc，自費約10餘萬元。術後，C先生住院一天多就平安返家。

術後一周回診時，C先生體重已經減少近10公斤，在不吃藥物的情形下，血壓以及血糖全都變正常，讓他和家人都覺得這次能透過先進的外科技術，找回健康不吃藥的人生，真的是值回票價。

蔡明憲表示，ICG螢光技術原本多半使用在肝膽以及癌症方面的手術，此藥物沒有輻射線， 在人體安全性極高，他則是率先將這一技術應用在袖狀胃切除、胃繞道等減重手術。

他提到，由於重度 肥胖、高血壓、糖尿病的病人，脂肪組織較多，組織血管較不容易辨識，導致手術中有血管辨 識不清、誤傷血管的可能性，因此應用螢光技術讓深部血管顯影出來，可以降低血管受傷的機會。

他進一步指出，螢光技術除幫助在手術中辨識血管，減少出血量之外，還可以讓醫師即時監測組織灌流 情形，避免術後出現組織缺血滲漏的嚴重併發症。

他表示，文獻報告減重手術平均併發症 機會約為2至5％，健仁醫院透過各項手術技術的創新，可以將平均住院時間縮短為24到48小時 ，目前為止，手術中需要輸血或是術後出現嚴重併發症的風險為0％。

(中時 )