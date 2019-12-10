第一銀行關島分行於12月10日舉行喬遷慶祝茶會，各界代表包括當地臺灣商會及重要客戶等百餘位嘉賓共襄盛舉。茶會由第一銀行董事長廖燦昌親自主持，現場貴賓冠蓋雲集，場面熱鬧盛大。

今年適逢第一銀行成立120周年，廖燦昌表示，未來的經營策略方向，將以「風控為本」的核心價值，持續整合集團通路，拓展業務版圖，逐步擴充海外市場，並期望串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務，為全球客戶提供堅實後盾。

第一銀行早期跟隨著臺商海外投資腳步提供金融服務，1977年1月3日設立了第一家海外分行─關島分行，為當地首家也是唯一的臺資銀行，開啟並樹立了第一銀行國際化布局的重要基石，迄今已深耕42個年頭。

關島為西太平洋島嶼，為美國海外屬地，美軍基地占全島面積比重約四分之一，人口數約16.7萬人，為協助關島發展觀光，美國政府開放關島為免稅地區，使關島成為海島度假及購物知名景點之一。臺灣至關島有直飛班機，依關島觀光局預估，2019年整體入境旅客人數可望年增7.0％至163.1萬人次，創歷史新高水準。

為體貼客戶就近服務，第一銀行特將關島分行行舍遷至塔穆寧商業區主要幹道上，新行舍大樓外觀氣派、標的顯著，不僅提升交通便利性，亦擴增了行舍面積，期能提供客戶更完善、優質的金融服務，秉持著「顧客至上，服務第一」的初衷，創造更加亮眼的成績。

第一銀行為臺灣歷史最悠久的銀行之一，全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，遍及各主要金融中心如紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等城市。

截至目前為止，第一銀行共有37家海外據點，今年除已於美國及印尼增設2家據點外，年底柬埔寨金邊分行轄下2家支行將開業，2020年預計再有美國德州休士頓分行、德國法蘭克福分行及美國子行聖馬特奧分行等3家分支機構陸續開業。

第一銀行關島分行經理人為傅國禎，新址位於關島塔穆寧區海陸大道南862號，862 South Marine Corps Drive, Tamuning, Guam 96913 U.S.A.，聯絡電話為1-671-472-6864。

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