開發金控（2883）10日董事會決議，由凱基證券副董Osama Abbasi兼任凱基證券總經理，待金管會審議通過後生效，原總經理方維昌集團另有任用，未來將持續倚重其專長與經驗；Osama Abbasi表示，將持續提升精準投資建議及高附加價值的金融服務，運用凱基全球市場業務優勢，進一步深化客戶服務。

Osama Abbasi畢業於美國賓州大學華頓商學院，曾任職瑞士信貸（Credit Suisse）擔任亞太區執行長及集團執行委員會（Group Executive Board）成員，於全球市場、私人銀行、國際投資銀行、資產管理等相關業務經驗逾27年，熟捻國際投資銀行、全球金融市場及股市債市商品等業務。

凱基證券表示，欲藉Osama Abbasi豐富的國際經驗，帶領凱基證券再創高峰。Osama Abbasi於2019年6月14日起擔任凱基證券副董事長及海外轉投資事業KG Investment Holdings Limited董事長暨Group CEO。

凱基證券表示，將持續建立各區域間緊密業務合作，以成為台灣及亞太區具領導規模的券商，並以發展利基型投資銀行為願景，以亞太區域投資銀行為目標。在亞太區域布局架構下，積極結合開發金控在大中華區與產業緊密互動的利基，以及強大的財務資源，以更完整綿密的金融商品與服務，為投資人與企業創造雙贏契機。

該人事異動案待金管會審議通過後生效，在主管機關審查通過前，總經理職務由Osama Abbasi暫代。凱基證券原總經理方維昌因集團另有任用，請辭總經理職務；方維昌2004年起加入凱基證券，負責香港及泰國業務的營運，2016年6月起任總經理。

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