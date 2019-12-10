立法院今（10）日三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，2020年將在監察院設置「國家人權委員會」。民進黨立法院黨團總召柯建銘下午透過臉書發出聲明表示，這除了實現總統蔡英文對於推動人權政策的承諾、呼應社會大眾的期待，在恰逢世界人權日的時刻，也讓台灣在人權領域的進步具有重大特殊意義。

柯建銘指出，聯合國大會1993年通過《巴黎原則》積極鼓勵及倡導世界各國設置國家人權機構，負責處理人權侵害事件、向政府機關提出促進人權保護之意見或建議方案，以及制訂人權教育及研究計畫。該原則強調國家人權機構之組成要件，包含應有法律或憲法確保獨立性、具自主性及足夠資源，成員亦應多元化，且具有充分之調查權，並以國際人權標準行使職權。

柯建銘說，為使台灣的國家人權委員會能符合《巴黎原則》具有獨立、自主、多元及專責等特性，《監察院國家人權委員會組織法》第3條規定設置委員10人之其中7人，由增訂《監察院組織法》第3條之1第1項第7款，在人權議題中具有專門研究促進或保障人權有貢獻者固定擔任，且成員亦來自各項人權領域及具備踐履國際人權標準之專業。

柯建銘表示，國家對於人權保護之義務包含尊重、保障及促進，尤其在多項國際人權公約相繼國內法化後，台灣亟需設立國家級機構，提供立法、行政等政府部門，關於強化人民權利保障之建議，並監督政府施政有無符合國際人權標準。

然而多年以來，監察院盡力監督政府機關、調查違法失職人員，行使憲法所賦予之彈劾、糾舉及糾正權以維護人權，但對於「人權預防機制之建立、研究」，或「向政府或立法機構提等提出政策建議或意見」，並無法律授權。柯建銘指出，因而在這次立法中，明確委員會之職權及角色。

柯建銘強調，本次修法讓台灣向國際社會顯示了保障人權的決心，是台灣以人權立國的里程碑。期待監察院突破舊有，以不同以往之運作方式，並將於下會期提出配套措施，回應人民的期待。

(工商 )