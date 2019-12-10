▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）說這雙鞋很Q彈，現在起他要穿著，一直到選舉結束。（陳淑娥攝）

2020總統大選將於明年1月11日登場，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也卯足全力幫總統候選人韓國瑜及兒子立委顏寬恒等人助選。顏清標10日穿上一雙遶境平安專用鞋，幫媽祖抬轎顯得健步如飛，他笑說，這鞋有夠Ｑ彈，不用等到遶境才穿，現在就要一直穿著，直到選舉結束。

顏清標穿著一雙色彩鮮艷的遶境專用鞋，10日現身在大甲鎮瀾宮幫大甲媽抬鑾轎，他大力推荐這雙鞋不僅好穿又透氣，走起路來很Q彈，60歲的他看起來像40歲，都變年輕了。

顏清標穿這雙鞋抬媽祖鑾轎進入廟內進行安座，顯得健步如飛，他說，大甲媽付出的精神就像現場志工一樣，這雙鞋有穿有保庇，不用等到遶境才穿，從現在起，他要每天穿，一直到明年1月11日選舉結束後。

大甲鎮瀾宮指出，每年參加大甲媽祖遶境信徒，徒步9天8夜達300多公里路途，許多人腳部起水泡、抽筋甚至受傷，造成無法繼續行走問題，特與台中在地企業攜手打造限量「庚子金鼠年大甲媽遶境平安專用鞋」，希望讓信徒一路舒適遶境。

(中時 )