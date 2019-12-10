林德福競總設在工地一樓 新北工務局：依法開罰 18:432019/12/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委林德福在新北市永和區中正路、德和路口的建案工地一樓設立競選總部，卻遭民眾檢舉大樓外牆還有鷹架及防護網，明顯仍在施工中。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委林德福在新北市永和區中正路、德和路口的建案工地一樓設立競選總部，卻遭民眾檢舉大樓外牆還有鷹架及防護網，明顯仍在施工中。對此，新北市工務局今（10日）表示，已限期競總改善、提出申請，將依據違反《建築法》予以開罰。 工務局表示，若已完成大樓結構，是可以當作競選總部使用，但必須事先向市府提出申請，將會依據違反《建築法》相關規定，予以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停止使用補辦手續。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #工務局 #新北市 #建築法 #競選 #林德福 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 新北第三波秋冬遊補助 住新北旅館加碼送好禮 11:312019/12/10 生活 政治熱門新聞 為討好綠營抓韓小辮子狂轟？蔡正元怒槓謝震武 - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 網傳投票寫名字誤導韓粉！ 韓營今赴北市警局報案 - 政治 民進黨強項被打破了！這招反成韓國瑜碾壓對手利器 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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