國民黨立委林德福在新北市永和區中正路、德和路口的建案工地一樓設立競選總部，卻遭民眾檢舉大樓外牆還有鷹架及防護網，明顯仍在施工中。對此，新北市工務局今（10日）表示，已限期競總改善、提出申請，將依據違反《建築法》予以開罰。

工務局表示，若已完成大樓結構，是可以當作競選總部使用，但必須事先向市府提出申請，將會依據違反《建築法》相關規定，予以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停止使用補辦手續。

(中時 )