前總統馬英九下午在臉書發表近兩千字的文章，表示今天是世界人權日，他出席立法院國民黨團舉辦的「反滲透法公聽會」，是他第一次參加立法院公聽會。馬痛批民進黨破壞程序，並酸嗆《反滲透法》是發思古幽情、羅織罪名的惡法，如同《哈利波特》一書裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」。

馬英九說，2009年5月，他以總統身分批准《聯合國公民與政治權利國際公約》與《聯合國經濟、社會、文化國際公約》兩個人權公約，立法院並配合制定兩公約的施行法。他曾擔任法務部長3年多並在大學法律系任教18年，所以當看到一項侵犯人民自由、傷害民主法治的違憲惡法《反滲透法》將被強行通過，有責任站出來反對，捍衛中華民國立國的自由民主價值。

他說，首先由立法必要性來看，現行《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》、《政治獻金法》、《公民投票法》及《遊說法》等，都已明文禁止境外勢力在國內從事相關政治活動；民進黨也才剛修訂《刑法》、《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》、《國家安全法》等「國安五法」，對於需要防範的不法行為，都已有詳細規定，也能有效執行。這證明現有法律規範已足夠，實在沒有必要再疊床架屋，另訂《反滲透法》。

而且這樣一部涉及「國家安全」與「人民權益」衝突的法案，只有民進黨版，沒有行政院版，更是大大不妥。因為法案未來要由行政院各部門執行，相關部會當然應該參與法案的制定，才能避免侵犯人民權益或影響政府機關運作。民進黨破壞這個程序，毫無正當性。

馬英九說，第二、從法案內容來看，對於「境外敵對勢力」及「滲透來源」等名詞的定義空泛模糊，幾乎所有中國大陸的公、民營機構組織，都可被解釋為「滲透來源」。未來任何人與這些機構組織往來，就可能觸法入罪。這不僅包括大陸臺商、臺生、臺眷、或每年訪問大陸約500萬臺灣旅客，都面臨極大的風險。因法案還規定，「任何人受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者」，都要受罰，因此即使一般臺灣民眾，在不知情下接受委託，在臺灣從事合法行為，也將面臨刑責。

這種無所不包的立法內容，在「滲透」這個不確定的法律概念下，賦予《反滲透法》過大權力，使人人都可能成為虞犯或預備犯，任何人或團體都可能被扣上與「境外敵對勢力」勾結的罪名。

他說，《反滲透法》表面是為防止「境外敵對勢力」入侵，實際上卻將成為掌權者羅織罪名，對付人民與政敵的工具。這簡直讓臺灣社會回到有《懲治叛亂條例》、《檢肅匪諜條例》、舊《刑法》一百條的戒嚴與動員戡亂時代。

30年前，黨外人士因為反對這些法律而奔走呼號，創立民進黨。現在臺灣解嚴已33年，臺灣的民主曾被美國小布希總統在2008年3月他當選總統當天，來電稱道為「亞洲與世界民主的燈塔」，現在民進黨立委竟大開倒車，在總統大選前突然提出這一部令人大發思古幽情的惡法，寧不予人有恍如隔世之感嗎？民進黨的委員們：午夜夢迴，你們難道沒有一點愧對先人的內疚嗎？

他說，第三、國家安全固然重要，但民主自由的價值也不容毀棄，兩者要取得平衡，就須堅守憲法的「法治國」原則。令人痛心的是，蔡總統執政三年半以來，心中只有選舉算計，沒有憲法正義。她領導的民進黨通過《促進轉型正義條例》、《政黨不當財產處理條例》，沒收《公民投票法》、強修「國安五法」，乃至於不顧民主程序將《反滲透法》逕付二讀，肆無忌憚地摧毀民主政治賴以存在的「法治國原則」，為打擊異己而不擇手段。蔡總統說，臺灣的言論自由正被侵蝕；但最大的侵蝕者不正是蔡政府炮製的種種惡法嗎？她怎麼對得起當年追求百分之百言論自由的臺灣民主先進？

馬英九說，《反滲透法》形塑「境外敵對勢力」滲透來臺的恐共氛圍，製造紅色恐慌，就像是釋放出《哈利波特》一書裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」，催化人民的恐懼感，說穿了，就是要藉此騙選票，奪取政治利益。這樣的法律一旦通過，何止是綠色恐怖，更將使得臺灣籠罩於新「麥卡錫主義」 (McCarthyism)的幽靈下。

他說，1950年代初期美國的「麥卡錫主義」，在沒有足夠證據的情況下，就可輕易指控他人親共、顛覆、叛國。1954年，美國參議院因此通過決議，譴責麥卡錫 (McCarthy)參議員「違反參議院的倫理，使參議院陷入恥辱和惡名、妨害參議院的憲法程序、傷害參議院的尊嚴。」這是多麼嚴厲的譴責，如今民進黨提出的《反滲透法》版本，不就是正在迫使立法院做同樣卑劣無恥的事？

馬英九強調，民主是臺灣傲人的成就，不該再犯70年前美國曾犯的錯誤，我們反對這項法案，也要呼籲支持這項法案的民進黨委員牢記，當年黨外前輩爭取臺灣言論自由，推動民主改革的歷史，民進黨許多大老昨天不就在北市圓山飯店紀念美麗島事件40週年嗎？懇請民進黨委員放下意識形態與黨派私利，發揮道德勇氣與血性良知，停止推動《反滲透法》立法，以免讓惡法傷害臺灣的民主，讓國會蒙羞－陷入恥辱和惡名。

(中時 )