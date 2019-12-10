日籍7旬夏目先生來台展開單車環島之旅，警方親切介紹台灣景點及小吃。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

日籍7旬夏目先生獨自來台，從北部展開單車環島之旅，行經台中清水獲警方協助。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

日籍7旬夏目先生來台單車環島受警方協助，返日後寄來感謝信及伴手禮。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

日籍7旬夏目先生獨自來台，從北部展開單車環島之旅，行經台中清水因感到疲倦，進入三田派出所休憩，因語言不通，員警比手畫腳與他聊天，更介紹許多海線好玩景點及宣傳台灣燈會；夏目先生返日後，日前寄來感謝信及伴手禮，直呼台灣人情味真濃厚！

清水警分局指出， 7旬日藉夏目先生10月份獨自來台旅遊，從北部騎腳踏車南下展開環島之旅，第4天途經清水區突覺疲累，於是進入三田派出所休息，副所長楊志宏、警員王麒皓及劉哲維等人，立即泡台灣茶與他分享。

由於語言不通，警員以手機翻譯軟體溝通，加上比手劃腳才能了解彼此意思，形成許多有趣畫面；不僅如此，還介紹台灣各地景點及小吃，更藉機宣傳台灣燈會，希望夏目先生返日後，邀請親朋好友來台中欣賞燈會。

日前，三田派出所收到一份來自日本愛知縣包裹，原來是夏目先生寄來咖啡豆及感謝信，讓該所員警感動不已。所長陳俊佑表示，轄區中山路為環島路線之一，常有環島人士經過，出外人多有不便之處，如有需協助將會盡力幫忙。

(中時 )