游錫堃受蔡培慧之邀，共跳「菜頭粿之舞」，展現團隊士氣。

游錫堃與蔡培慧沿途向店家拜票。（張晉銘攝）

一行人遇到熱情民眾，並合影留念。（張晉銘攝）

前行政院長游錫堃10日傍晚來到草屯鎮市區，陪同南投縣第一選區立委參選人蔡培慧掃街拜票，蔡培慧同樣邀請游錫堃跳起「菜頭粿之舞」，展現團隊士氣。游錫堃強調，基於守護主權、建設南投和栽培人才等三個因素，希望大家支持蔡培慧。

游錫堃說，蔡培慧在921災後重建委員會就在南投奉獻，跟民眾一起努力打拼，期間雖然她有去讀書和教書，但是她的心一直留在這塊土地，讓他覺得相當敬佩。這次2020大選非常關鍵，基於守護主權、建設南投和栽培人才等三點，希望大家支持蔡培慧。

游錫堃說，關於第一點，現在香港年輕人這麼悲慘，是因為他們的上一代沒有做好守護的工作，所以台灣人要做好守護的工作，讓下一代過著民主自由和快樂的日子。

至於第二點，蔡在任期非常認真，永遠與土地站在一起，不管是交通、水利、水土保持、教育和社區營造，她都身先士卒，相信她能繼續把這些做得更好。

第三點，蔡還很年輕，已經有一屆立委經驗，又擁有博士學歷，社區營造做得很好，她的學經歷相當難得，是很不錯的人才，所以要讓她繼續留在國會，來為民眾爭權利和立法，讓台灣愈來愈好。

蔡培慧說，12／10是美麗島事件40周年，讓她深感民主得來不易，未來大家一定要好好堅持，這張選票不是決定自己的人生，而是決定孩子的未來，只有維持台灣民主的體制，大家才可以安心的生活、快樂的工作與決定自己的未來。

(中時 )