NBA戰術板竟是MIT。照片為示意圖，非NBA。（盟鑫提供 ）

NBA戰術板竟是MIT。照片為示意圖，非NBA。（盟鑫提供 ）

台灣傳統產業「盟鑫金屬」製造NBA戰術板，堪稱超低調台灣之光。（柯宗緯攝）

台灣傳統產業「盟鑫金屬」製造NBA戰術板，堪稱超低調台灣之光。（柯宗緯攝）

NBA美國職籃風靡全球，籃球迷或許會發現，在兩方戰隊比數拉近時，球隊總教練總會拿著戰術板在場邊運籌帷幄幫下戰術，但這塊NBA戰術板的鋼材原料，竟是MIT（Made in Taiwan）製造，來自高雄、屏東一間低調到不行的的傳統產業「盟鑫金屬」，國內NBA粉絲得知後，更直呼是「超低調的台灣之光」。

1995年成立的盟鑫金屬，主要產品包括：客製化機能與美學鋼品解決方案（覆膜鋼品、烤漆鋼品、印紋鋼品）、美國授權 PVF覆膜鋼品、分條／裁剪鋼捲、板等服務，在管理與技術不斷精進下，深具客製化特色的系列產品，已具國際級水準，供應國內外市場，外銷地區包括美國、加拿大、中南美洲、歐洲、中東、日本、香港、泰國、越南、非洲等。

盟鑫執行副總高孟聰提到，NBA的戰術板是採用公司的鋼材原物料再交由下游廠商所製成，鋼材薄度就如同一張白紙般，可以任意製成任何造型，它的特殊性在於製作成白板非常容易擦拭，有別於一般白板寫字後需大力擦拭，也因為這樣的特殊性，獲得NBA採用；尤其在球隊廝殺激烈時，總教練更需要快速寫字和擦拭戰術板爭取更多暫停時間調度，「這時盟鑫的價值性就被凸顯出來」。

高孟聰表示，台灣的傳統產業其實是全球的驕傲，像是螺絲產業、造船產業等，技術都是數一數二，而盟鑫是鋼材原物料的供應商，像是歐洲汽車內裝、美商大賣場內大型冷凍庫的庫板、國內的客運車廂、知名品牌的冰箱、洗衣機、電鍋等，其實都是來自於盟鑫所製成的。

值得一提的是，台灣海洋氣候條件鋼板極易腐蝕，像是彰濱工業區、桃園觀音工業區、七股工業區等、太陽能面板，都面臨鋼板都面臨鏽蝕問題，導致每幾年就得耗費預算維修，非常不符合經濟效應，不如第一次就使用對鋼板。

高孟聰表示，其實鋼材必須塗上防鏽塗料，像是美國國授權 PVF覆膜鋼品，擁有絕佳的耐酸鹼、耐候、耐磨耗表現，在日本、歐美廣泛應用於石化業、核電廠及太陽能屋頂系統，PVF覆膜鋼品能幫助鋼材防鏽，再搭配太陽能板能有20年以上的保固，台灣也要跟進，尤其最被廣為運用的鐵皮屋屋頂，最容易發生鏽蝕，包含前陣子發生宜蘭南方澳跨港大橋崩塌，也是因鋼索長期未落實防鏽保養，才會導致鋼索斷裂引發憾事。

(中時 )