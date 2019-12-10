因《世間情》被封「失控姊」的陳子玄今(10日)傳出和大15歲的老公陳建隆離婚，兩人2016年跳過認戀，直接宣告登記結婚、懷孕，當時陳子玄說：「我們在家裡的倉庫決定了要在一起一輩子的這件事」，他們沒宴客、沒拍婚紗，而讓陳子玄認定陳建隆的理由，只因在他身上看到了她爸爸的影子。

陳子玄4年前閃婚，原本婚訊只有雙方直屬親戚知道，但後來決定公開懷孕及人妻身分，陳子玄說，剛開始初見陳建隆，本來只是覺得是為出道20多年的前輩，沒想到兩人會來電結婚，陳建隆則承諾說：「我說過不管發生什麼事我都會拉著妳的手往前進」，「一開始如此，到我腳踩進棺材的那一刻也是如此，直到躺下了⋯妳放心我會放手的，因為我太胖空間有限」。

而陳子玄上月帶老公和父親上節目，她透露自己原本的理想對象就是像爸爸一樣的人，不菸、不久、沒有夜生活、工作穩定，遇到陳建隆後發現對方完全符合條件，才讓她毅然決然走入家庭，陳子玄的父親則說第一眼看到女婿心情其實是難過，因為感覺是將親生女兒從自己手上「交給另一個爸爸」，但相處後才對女兒的婚姻感到心安。

(中時電子報)