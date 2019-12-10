搭豪華郵輪去日本玩，卻因海上風浪延誤，無法上岸旅行，這種「遺憾」現在有保單可理賠。金管會10日核准國內首張「郵輪旅遊綜合保險」，是由兆豐產物推出，將承保郵輪旅遊的所有不便及意外，兆豐產規劃最快12月中下旬可開賣，以趕上聖誕及跨年旅遊商機。

保險局副局長張玉煇表示，這是新型態保單，承保郵輪旅遊的10大風險，即第一是第三人責任險，如郵輪上喝紅酒弄髒其他旅客的名牌衣物、小朋友打破船上的藝術品或船艙設施，造成第三人體傷、死亡或財物受損的理賠責任，保單亦會限額理賠，保額上限規劃有數百萬元。

第二是旅行文件損失；第三行李損失保險；第四行李延誤保險；第五是旅程取消；第六旅程縮短；第七旅程延誤；第八郵輪假期保險，即承保郵輪要靠岸，讓旅客上岸觀光，卻發生如當地暴動、重大交通意外、天災、本人或同行友人身故亦或突發疾病，錯過登船時間；第九是使用遊輪緊急衛星電話保險；第十是海外急難救助費用保險。

兆豐產表示，目前郵輪並不算是現有保單中定義的「公共交通工具」，所以旅客出遊投保旅行綜合保險時，一些行程延誤都不在理賠範圍，所以兆豐產設計推出國內首張郵輪旅遊綜合保險，搭配旅行平安險、海外突發疾病醫療附約組合成郵輪遊遊保險專案，如三天二夜公海郵輪旅行，500萬元保額，保費僅要567元，若是搭飛機再到加勒比海、香港等地搭郵輪，即所謂的海空聯營套裝行程，有上岸行程等，10天的保費大約1,212元。

要投保的保戶必須是從台灣搭郵輪或搭飛機出發，就開始計算保險期間，兆豐產指出，郵輪旅行最常發生船隻延遲靠岸，即可上岸遊玩的時間縮短，或根本因當地氣候取消上岸行程，雖然旅行社或船公司可能就不收上岸費用，但旅客「不開心」的遺憾，保單將會給付補償金，每延遲4小時，理賠6千元，最高理賠12小時，即1.8萬元。

另外如海空聯營行程，飛機因罷工、天候延誤抵搭，一樣理賠延誤費用，每4小時6千元，但若旅客因飛機延誤根本未搭上預定的郵輪時，保單可理賠行程更改費用，即保戶可以另訂飛機，飛到郵輪下一個停靠港口會合。

而旅客在船上生病要上岸就醫等費用，亦有海外突發疾病醫療的附加條款，即保額的10％，若是美國則是20％，歐洲或日本是15％，讓郵輪假期的相關風險與不便都有保單可彌補。

(工商 )