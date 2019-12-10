臉書社群驚見有人冒用銀行之名銷售保證收益商品。金管會銀行局10日提出示警，近來經銀行通報、民眾檢舉發現，社群網站平台上發現有冒用銀行名義，刊登偽造之「擔保投資證」、「信託聲明書」及「共同基金固定收益信託證明」等文件，並宣稱保證投資人每年可分得固定收益，且本金於合約到期後全數發還。金管會提醒投資人應注意慎選合法之投資管道，以確保投資權益。

金管會表示，信託業法第31條規定，信託業不得承諾擔保本金或最低收益率，故商品相關說明文件如有「擔保投資」及「保證收益」等字眼，請民眾務必提高警覺，向案關金融機構詢問及查證。此外，為避免投資人受騙上當，金融機構如遇有遭冒用名義情事，應立即對外澄清說明。

金管會指出，該銀行發現被冒名後，已向檢調報案，目前沒有接獲受害投資人申訴。金管會提醒民眾，投資人在投資前應確認是透過合法金融機構為之，以確保自身投資權益。

台中銀行日前重訊公告，銀行名遭冒用於社群網站出具不實「擔保投資證」、「信託聲明書」及「共同基金固定收益信託證明」。

台中銀行指出，經客戶告知發現Facebook-Aifs台灣粉絲頁於108年11月4日冒用銀行名稱，刊登經偽造之「擔保投資證」、「信託聲明書」及「共同基金固定收益信託證明」等文件，標榜是最佳固定收益投資平台。

台中銀行強調，從未與A.I.T.S.集團台灣營運分公司或騰達資訊有限公司暨A.I.F.S.人工智能科技投資系統事業部簽訂任何共同基金擔保本金或固定收益信託契約，盼社會大眾勿受騙上當。而相關活動均與台中銀行無關，且銀行信託業務未包含「擔保投資收益」，特此澄清，台中銀行並已向警察機關報案。

(工商 )