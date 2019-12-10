台鐵局今（10）日表示，為加強服務花蓮及臺東民眾，將於12月17日起，提供「符合實名制資格旅客、以實名制方式」預訂乘車票，未訂完之座位，於實名制列車優先訂票期間過後，將全面開放一般旅客訂票。

針對這次「花東民眾實名制優先購票」服務，台鐵局表示，開放每日（含連續假日）臺北=花蓮開行之207次、238次及週六開行之206次三班列車，提供符合身分證字號U開頭、設籍花蓮（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料），及上開前述兩者之配偶及直系血親一親等之民眾，可用實名制方式預訂乘車票。

另外，台鐵局說，開放每日（含連續假日）臺北=臺東開行之408次、431次及逢周六、日、一，行駛之405次三班列車，於開放訂票之日起至乘車日（含）12日前之期間，提供符合身分證字號V開頭、設籍臺東（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料）及上開前述兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

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