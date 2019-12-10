▲埔里鎮長廖志城與貴賓們在河岸埔里咖啡節中品嚐埔里美味咖啡。（楊樹煌攝）

▲埔里咖啡達人賴育正（右2）親臨河岸埔里咖啡節現場調煮咖啡，讓不少人都驚艷不已，紛紛要求合影留念。（楊樹煌攝）

▲河岸埔里咖啡節選在杷城河畔，美麗的埔里故事館前舉辦。（楊樹煌攝）

▲暨南大學划船隊的3位划船手，以單人船在排洪道中撈起水中不易清理的垃圾，希望能喚起民眾重視維護河道的乾淨。（楊樹煌攝）

埔里鎮公所今10日與南投縣觀光協會在埔里杷城洪道旁的埔里故事館舉辦一場別開生面的「埔里河岸咖啡節」，由於當地景觀特殊，吸引大批民眾湧至，埔里鎮長廖志城特呼籲所有鎮民，公所努力的在清汙，希望大家也能共同守護這條美麗又乾淨的河，讓它成為埔里的新觀光亮點。

這場由埔里鎮公所結合日月潭國家風景區管理處、暨大管理學院USR咖啡推廣計畫及埔里咖啡產銷班，首度在杷城河岸邊，美麗的埔里故事館民宿前、展演的咖啡與河流對話的「埔里河岸咖啡節」活動，因是第一次舉辦，讓不少鎮民都好奇的參與，不過看到杷城排洪道乾淨的河道景觀，每人無不驚呼連連。

廖鎮長表示，環境有效的的整頓與維護，讓埔里成為中部地區最宜居的城鎮，是埔里鎮公所努力的目標，今年公所提出的創生計畫，已向中央爭取5千萬元經費，將全面整頓大排水道環境，周邊並將完成原生種植物栽種，希望讓河岸及沿線景觀環境煥然一新，也成為埔里未來觀光、休閒、運動新地標。

尤其埔里鎮在日據時期，日本北海道帝國大學於1917年即在埔里種植咖啡，也認為埔里是最適合種植咖啡的地方，並在演習林種出風味香醇的咖啡，目前也有埔里咖啡產銷班推動精品咖啡種植，將讓這個有多元文化及生態豐富的埔里小鎮，處處聞得咖啡香，公所也將會全力推廣。

在埔里咖啡節活動中，埔里咖啡達人賴育正也親臨現場調煮咖啡，讓不少人都驚艷不已，紛紛要求合影留念。另暨南大學划船隊的3位划船手，也以單人船在排洪道中撈起水中不易清理的垃圾，期藉這樣的行動，呼籲全體鎮民不要再將垃圾丟入河中，讓這條埔里人共同期待的排洪道，成為美麗乾淨的河。

(中時 )