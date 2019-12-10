108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第二階段預賽，經過一天休兵後今天繼續在高雄義守大學體育館熱戰，台灣師範大學上半場表現不盡理想，下半場從防守對手高雄師範大學得分主力羅振峰做起，最終順利以84比66收下5連勝。

台師助理教練盧譽誠賽後指出，球隊一開賽未在狀況內、不夠專注，且高師羅振峰近況相當好，得分上就算派出蘇士軒、容毅燊出馬都很難守住，下半場持續在防守給羅振峰加壓，盡量讓他減少拿球機會，「羅振峰上半場拿了16分，下半場只有1分，算是守得相當成功，加上高師齊他得分點也沒投出來，我們才能收下勝利。」

台師大共4人得分上雙位數，澳門籍中鋒容毅燊和黃泓諭各14分，容毅燊並抓下7記籃板，蘇士軒補上11分、5籃板。

今年蘇士軒入選了中華白隊，體驗了和外國球員過招，讓他學到不少，「在中華白可以看到我們這年齡層突出球員是怎麼做得，印象深刻就是林庭謙、吳永盛等旅外球員自我管理能力，而且不管比賽當下狀態好不好，都會用不同方式去幫助球隊。我覺得自己蠻幸運可以有這次經驗，幫我增加不少自信，也自認要修改自己一些打法，休季期間另外再做加強。」

台師去年賽季以預賽15戰全勝霸氣晉級8強，最終打進4強，但在準決賽飲恨高雄義守大學而無緣冠軍賽，最終獲得第3名，目前預賽也是連勝當中，助理教練盧譽誠仍步步為營，希望不要過多聚焦在球隊上，「而且順利晉級8強的話，我認為今年8強賽會更難打，每一場都要很謹慎。」

稍早政治大學79比73擊退明道大學，4勝1敗緊追在5勝0敗的台師之後。

(中時 )