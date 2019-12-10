20191210中天新聞 泰拳運動可雕塑身材 吸引女性朋友青睞

中天新聞52頻道週一至週五早上6點45分至9點推出全新改版《中天晨報》，不只設計全新布景，還特別新闢「麥麥動起來」、「麥麥新發現」2單元，由「小麥主播」麥玉潔實際體驗當今流行的運動，並觀察最新的流行趨勢，開播至今播出內容豐富多元。

泰拳不只可以強健身體，更有雕塑和緊實身材的效果，在台灣越來越風行。麥玉潔日前為「麥麥動起來」單元，體驗泰拳，由於這項運動較為激烈，安全措施十分重要，首先要手綁帶，再戴上拳擊手套。而為了體驗正統泰拳，麥玉潔邀來台灣首位國際泰拳女教練Tina現場指導，一個動作一個動作仔細地學，不只飆汗，更實際感受到泰拳的運動強度。

麥玉潔表示，為了2個新單元，每次都做足功課、實地採訪，之後還要帶大家體驗空中瑜珈，介紹各種流行資訊，「麥大膽」放話要大家提供她好玩、有趣的新形態運動，歡迎觀眾上《中天晨報》粉絲團留言交流。

(中時電子報)