新竹縣竹北市楊姓單親媽媽，獨自照顧身障母親與3名子女，因家中經濟出狀況，多個月來只能吃白飯配罐頭度日，無奈近日因奶粉、尿布用盡，卻又無能力購買，只好向外求援。

育有13歲女兒與10歲、1歲兒子的30歲楊姓女子，丈夫多月前因車禍去世，獨留她一人扶養3名孩子與63歲身障母親，每月僅靠政府的微薄補助過生活。

人安基金會新竹平安站長林俊智表示，今天凌晨接到楊姓媽媽的求助訊息，上午立刻帶著白米、雞蛋等物資前往楊女住處探視，了解她們家中狀況，以利提供後續協助。

楊女的丈夫不幸在多月前車禍喪命，家中頓時失去經濟支柱，雖大女兒與大兒子都已懂事，可簡單自理生活，但因母親身障、小兒子仍襁褓中，以致她無法外出工作，只能靠母親的身障補助及育兒補助度日。

楊女向政府申請的補助約每月新台幣1萬元，扣除房租費用後所剩無幾，只能吃白飯與罐頭度日，無奈近日小兒子的奶粉與尿布已經用盡，求助無門，考慮許久後，決定向人安基金會新竹平安站求援。

林俊智說，目前先幫楊女向外募集奶粉與尿布，並提供人安基金會提供的烤地瓜謀生方案，讓楊女可以利用白天大女兒、二兒子上課時間，揹著小兒子到熱鬧街區販賣地瓜，協助脫貧。

林俊智指出，今天在臉書粉絲團「人安基金會-新竹平安站」貼出這則訊息後，已陸續有民眾表示將捐贈所需物資，盼更多愛心人士關注相關訊息。

(中時電子報)