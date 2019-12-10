「卡神」楊蕙如事件延燒一週，據了解，黨內為立委參選人所做的民調，互有消長，有人民調受到波及，有人順勢上漲。

民進黨四次行動中常會，皆選擇選情陷入膠著的縣市，上週首站到彰化縣，明天將開往雲林縣，接下兩場分別為高雄市及新竹。黨內盛傳，民進黨在濁水溪以南，只剩雲林第一選區的現任立委蘇治芬陷入激戰，明天雲林行動中常會，將以「反奧步！疼農民！顧雲林！」拉抬選情。

至於楊蕙如事件，據了解，嘉義縣第一選區（海區）現任立委蔡易餘擁有現任優勢，迎戰國民黨的王啟澧，但是以民進黨在嘉義縣盤勢，蔡易餘一直遙遙領先大概二十幾趴，但被爆出與卡神楊蕙如合照後，讓他民調掉了三趴；黨內人士表示，「還好一直贏得夠多」。

在高雄選情上，據聞，民進黨左楠選區的劉世芳，碰上國民黨資深立委黃昭順，原本二個月前還落後黃個位數，這兩天已經贏到兩位數；黨內人士認為，「楊蕙如事件對民進黨有些選區來說，反而有如類固醇」，不過他也說，也有可能這段時間，劉世芳的民調有追上來。

黨內高層分析，楊蕙如這題，顯然國民黨沒佔到太大便宜，頂多把崩盤速度暫時喘息，不分區立委吳斯懷入列，已讓國民黨這段時間民調平均掉了兩位數，楊蕙如事件雖然讓國民黨有喘息機會，但沒傷到民進黨，「反而讓他們膛炸」，使民進黨個別立委有消長。

他認為，大家嫌惡是政治人物花錢養網軍，但說楊因此害死外交官，似乎說服力沒那麼大，這個議題的體質比較弱，所以反而沒有大傷民進黨；事件發生當下，或許國民黨民調會衝高一點，但平息後就會再回穩。

(中時 )