任天堂Switch遊戲機昨晚11:30左右，在電子商務網站京東（JD.com）上架開賣，馬上就擁入10.5萬人的預訂單，而大陸年輕人信用消費平台分期樂（Fenqile）也在報告中顯示市場需求強勁，任天堂股價今天馬上反應，上漲超過2.9％，創下自2018年5月18日以來新高價位。

儘管在大陸，手機遊戲(尤其是免費手遊)才是主流，但任天堂有機會打破這樣市場潮流。任天堂與很聰明的選擇了大陸遊戲巨頭騰訊合作，成功將大陸消費者還不是很熟悉的遊戲機推向市場。

分析師表示，他們預舍任天堂將在今年年底之前在大陸出售大約10萬台Switch。自2017年3月在全球發行以來，任天堂已經在全球銷售了4,167萬台Switch 。維德布什證券(Wedbush Securities)估計，任天堂在Switch遊戲機的整個生命週期內在大陸的銷量可能不會超過1000萬台，但表示有可能在第一年內實現400萬至500萬輛的銷售量。

(中時電子報)