上月24日才歡度29歲生日的本土劇女星陳子玄，驚傳與結婚4年的演員老公陳建隆已簽字離婚！陳子玄所屬的經紀公司三立藝能稍早證實：「陳子玄與陳建隆於日前已經登記離婚，關於孩子監護權及其他事項，兩人會做最完善的討論並取得共識，謝謝媒體關心，也請大家給予更多空間，謝謝大家！」

陳子玄與陳建隆過去常在臉書曬恩愛。（摘自陳子玄臉書）

陳子玄和陳建隆2015年結婚，育有正在接受早療的2歲兒子，據知情人士透露，兩人相差14歲，不僅有年齡差距，家庭觀念也不太一樣，長期下來摩擦不少、裂痕也愈來愈大，終究走到離婚一途，而據悉，簽字日期就在陳子玄上月生日之前。不過兩人都想要爭取2歲兒子的監護權，財產分配方面也尚未談妥，因此還有一些離婚細節未定。但兩人為了保護小孩，都不希望走到尋法律途徑解決。

陳子玄儘管處在婚變傷痛，最近仍強顏歡笑努力工作，除了拍攝三立八點檔《炮仔聲》，也為了除夕特別節目勤練舞。

陳子玄與陳建隆過去常在臉書曬恩愛。（摘自陳子玄臉書）

陳子玄19歲就因拍《世間情》認識陳建隆，兩人進而相秘戀，還一起共創飾品品牌，2016年才對外公布已結婚且懷孕雙喜臨門。她曾自曝可能有戀父情結，喜歡年紀偏大的男人，對於兩人相差14歲，她當時說「我們相當契合，也沒有代溝」，但也坦承老公比較像爸爸。

兩人婚後經常在臉書公開曬恩愛，也會一起上電視聊夫妻相處，但去年6月一度爆出婚變，陳建隆突然在臉書發文說害陳子玄「過得很痛苦」、「你自由的飛吧」，還說自己有家歸不得，只能睡在車上。但後來夫妻倆又和好。不料時隔一年半，這段婚姻仍走不下去。陳子玄21日曾在臉書發文：「世界上沒有什麼完美，想開了，想通了，就是完美。」22日又寫「若無法讓自己和生活變得更好，而是為了討好而成為彼此的拖累，任何單方面的過度付出和容忍，都不可能換來兩個人長久穩定的關係。」疑似就是那陣子簽字離婚。她5日也在臉書寫著令人玩味的〈傷痕〉歌詞「夜已深，還有什麼人，這樣醒著數傷痕」，顯然這段4年多的婚姻，確實帶給她一些難以抹滅的傷痛。

陳子玄與陳建隆過去曾一起上節目曬恩愛。（摘自陳子玄臉書）

陳建隆今未接手機也沒回訊息，他8日凌晨也在臉書貼文：「這陣子能跑的宮廟都跑了，最後的結果也都ㄧ樣，盡力了。以爲苦吃完終於得到了果實，沒想到吞的苦更苦，還是那ㄧ句『這就是人生』」，9日又轉發王傑〈她的背影〉影片，寫著「過了今夜我將不再有、也許今生註定不能夠有」，似在抒發失婚心情。

(中時 )