新北市中和區公所打造自強公園休閒步道，不同以往水泥步道，為結合自然生態兩側以松木框鋪上碎石，今年9月初施作於今（10日）上午10時舉行啟用典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所打造自強公園休閒步道，不同以往水泥步道，為結合自然生態兩側以松木框鋪上碎石，今年9月初施作於今（10日）上午10時舉行啟用典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所打造自強公園休閒步道，不同以往水泥步道，為結合自然生態兩側以松木框鋪上碎石，今年9月初施作於今（10日）上午10時舉行啟用典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所打造自強公園休閒步道，不同以往水泥步道，為結合自然生態兩側以松木框鋪上碎石，今年9月初施作於今（10日）上午10時舉行啟用典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所打造自強公園休閒步道，不同以往水泥步道，為結合自然生態兩側以松木框鋪上碎石，今年9月初施作於今（10日）上午10時舉行啟用典禮。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所打造自強公園休閒步道，不同以往水泥步道，為結合自然生態兩側以松木框鋪上碎石，今年9月初施作於今（10日）上午10時舉行啟用典禮，中和區立委、議員及當地多位里長與里民共同參與，儀式由中和區長賴俊達主持。

賴俊達表示，自強公園佔地近5千坪(1萬6千餘平方公尺)是具有自然及人文歷史特色的公園，園內物種豐富景色宜人，公園主體是一座半圓小山丘，山頂高度標高30公尺，在繁華的市區中顯得特別突出，每天來此休閒活動的市民千人以上。由於步道使用率高、土石鬆軟雨水沖刷雨後泥濘不堪，嚴重影響民眾休憩安全及植物生長，公所年初著手規劃打造一座長300多公尺的自然步道，邀請民眾一同體驗清爽宜人的森林浴之旅。

園區山頂上有市定古蹟瑞穗配水池建於日昭和4年（民國18年），水源主要供應海山煤礦需要用水洗炭，除了洗炭外並供給礦工及附近的板橋街莊居民使用。水池旁另有紀念碑屬德政碑，為讚頌板橋街長山本義信政績，於日昭和8年（民國22年）紀念當時負責此事的日本人山本義信。後儲水池由自來水公司接管，於1976年停止供水。

工務課長陳亦揚指出，園區內林木茂盛綠意盎然，原生植物豐富，步道設計在寬2.6公尺的步道鋪上碎石，兩側以松木為框，走在步道上讓人彷彿在原始森林中享受森林浴的感覺，是一個結合自然生態的步道。

此外，碎石步道雨後雨水快速滲入土壤中不再滿地泥濘，完工後可改善土壤流失植物生長不易的情況，有助維護自然、人文環境生態的完整性。

(中時 )