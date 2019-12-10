上海迪士尼度假區宣布其主題樂園中最新的主題園區暨第八大主題園區——「瘋狂動物城（台譯：動物方城市）」完成場地準備工作，正式開工。據了解，開幕後，該園區將成為全球迪士尼樂園中首個以「動物方城市」為主題的園區，使遊客沉浸在栩栩如生的哺乳動物大都會，邂逅電影中深受喜愛的角色。

上海迪士尼度假區總裁及總經理薛逸駿表示，自今年年初宣布打造「動物方城市」主題園區以來，無論是大陸還是世界各地的遊客都對未來新園區有著熱切的嚮往和期待。

上海迪士尼樂園的「動物方城市」主題園區將坐落在「夢幻世界」主題園區旁，開幕後將帶來全新的景點、娛樂演出、商品和餐飲選擇，為遊客生動呈現華特迪士尼動畫工作室的熱門故事和角色，帶領遊客開啟一段瘋狂有趣的冒險旅程。遊客將有機會沉浸於他們鍾愛的「動物方城市」世界裡，與故事中的伙伴們一起探索這個妙趣橫生的哺乳動物大都會。

《動物方城市》動畫電影在2016年上映，曾包攬包括奧斯卡最佳動畫電影獎等諸多大獎。據透露，「動物方城市」開幕後，除了朱迪和尼克兩位主角，一眾廣受歡迎的角色包括閃電、夏奇羊、豹警官、牛局長和犀利哥等都將在全新園區現身。

(旺報 )