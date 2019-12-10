機車族網路名人「火花羅」時常在網路上發表文章，質疑台灣道路規範及設計問題，交通部長林佳龍今日下午親自接見火花羅及相關協會等機車族代表，並指示公路總局，「長隧道通行機車條件」研究案應邀請協會代表參與討論，作為未來是否開放大型重機通行南迴改的依據。

今年9月位於蘇花公路上的和中社區，發生機車撞上男童的死亡車禍，引起網路名人火花羅（本名羅邵華）撰寫文章指陳道路設計不當，林佳龍看到網友分享後，即指示公路總局研議提出改善，包括進入當地的速限從時速60公里降至50公里、增設置號置路口，縮減車道寛度從3.5減為3公尺、取消中央槽化分隔帶、增設2公尺人行道等。

林佳龍今日接見火花羅、交通安全協會、TMA台灣大型重機車友協會、全國大型重機商業同業促進會等團體，針對機車族的用路安全與權益進行對談。

與會者轉述，火花羅等人要求未來重大公共工程規劃時，就應納入機車族的需求，並進行隧道優化，他們也呼籲開放機車行駛蘇花改、南迴公路，並實施重型機車上國道。

公路總局回應，已在辦理「長隧道通行機車條件」委託研究案，預計完成之後將可提供科學的客觀數據，並對是否開放騎乘機車提供具體建議；林佳龍則認為，研究案期中報告審查時，應邀請協會代表參與討論，並邀請協會代表出席交通部下次舉行的道安委員會，共同為道路、標誌與號誌設計的安全性把關。

(中時 )