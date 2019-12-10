高市勞工局10日公告今年第3季連續未足額進用身障者「義務機關」，共計49家上榜，其中長春人造樹脂廠、大連化學皆不足額4人最高，其次為振農水泥製品、金屬中心、東方美企業、聯鋼開發、御盟晶英酒店等分別不足額2人。勞工局呼籲，企業與市府共同為身心障礙者就業努力，攜手打造友善職場。

勞工局指出，依據《身心障礙者權益保障法》規定，公立機關員工總數34人以上、私立機關67人以上，為「義務進用機關」，須進用至少1位身心障礙員工。以今年10月為例，高市義務進用機關有1777家，法定應進用身障員額5683人，實際進用人數為8725人，大多能達到或超過法定人數，僅有4％單位未配合。

勞工局表示，今年第3季計有62家連續3個月期未足額義務機關，其中13家積極嘗試雇用身障者，在今年10月起已達到足額進用，像是某家食品公司進用1位身障者，經勞工局協助職務設計工作流程等，順利擔任物流工作，工作能力不亞於他人，獲主管、同仁一致肯定。

勞工局扮演身障者與進用單位之間橋梁，宣導身心障礙者就業觀念。提供定額進用資訊手冊、定額進用宣導DM、定額進用宣導動畫短片放置於YouTube片名為「誰一定要僱用身心障礙員工？」歡迎有意進用身障員工的企業，可洽各就服站。

(中時 )