毒蟲卓志漢因買毒糾紛，與蔡姓父子素有怨懟，去年3月底狹路相逢，蔡男先拿斧頭朝駕駛座猛砍，卓則加足油門朝蔡父撞擊，並壓在車子底盤下，經醫院搶救仍宣告不治，士林地院審結，依殺人罪判處有期徒刑7年2月，可上訴。

卓有多項毒品前科，懷疑賣毒的蔡姓男子偷斤減兩，去年3月25日雙方在一處停車場偶遇，蔡男與卓先口角，並從車上拿出一把斧頭，朝桌的車輛駕駛座玻璃猛砍，蔡的兒子見狀，趕緊拉開父親，沒想到卓見蔡站在車頭，竟朝蔡男撞擊並碾壓，經3天急救，蔡仍因顱骨破裂、內臟出血死亡。

卓雖坦承開車，但辯稱是為了自衛，只是想要開車嚇蔡男，後來倒車逃逸，並非要致人於死。

但判決指出，卓已年過40歲，平常以轎車代步，應知車殼、板金多油鋼板構成，重量達上千公斤，撞擊毫無保護的人體，極可能發生死亡，合議庭更改起訴法條為殺人罪，並依法予以減刑，判處有期徒刑7年2月。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )