蔡易餘今日在臉書上po文怒批，後面的影武者要「敢做敢擔！」。（摘自蔡易餘臉書）

近日嘉義縣海區沿路有人掛上「ㄟ慘！蔡易餘提案強推同婚通過」、「阮想要抱孫！」等字眼的布條，影射民進黨嘉義縣第一選區立委參選人蔡易餘是推動同婚專法的一員；蔡易餘今日在臉書上怒批，後面的影武者要「敢做敢擔！」，要討論同婚議題，就勇敢地站出來，在同婚專法當時，他就是按下贊成一票，沒有不可告人之處。

不少民眾近日發現在鹿草鄉等地有許多署名「台灣媽媽盟」、「台灣海邊家長聯盟」、「海邊新住民聯盟」的布條掛在路上，影射蔡易餘推同婚專法。

蔡易餘下午在臉書痛批，他去內政部查詢這3個聯盟都不存在，所以「這就是黑函」，呼籲大家看到就拆下來拿來總部，他們會先保管，等人來領；此外，他還疾呼，有人想利用同婚議題，企圖在選舉中賺取選舉紅利，想批評又不敢公開，怕在網路上見光死，有勇氣的話就公開辯論。

據了解，今日下午民眾發現蔡易餘競選宣傳車司機在拆布條，立即向警方報案。警方表示，「台灣媽媽盟」負責人已做完筆錄，並表示將會向拆布條的司機提出竊盜告訴。

(中時 )