基隆市信二停車場驚傳疑似墜樓意外，今天傍晚5點50分，信二消防隊正前方2公尺突然驚傳巨響，1名老母親焦急詢問「會不會是我兒子？」從掉現場遺落鞋子一眼認出躺在地上的是40歲兒子，當場痛哭失聲。
警消指出，聽到前方一聲巨響時以為發生車禍，立即起身查看，發現一名男子躺在正前方，上前檢視已頭顱破裂，明顯死亡；路過的莊姓女子表示，路過消防隊門口，看見有婦人在附近尋找兒子，就拉她過來指認，家屬從黑色運動鞋認出死者是40歲的兒子。
林婦指出，兒子因生病情緒低落，所以這兩天以來一直都陪在他身邊，昨天也來停車場一次。今日傍晚的時候，兩人來到停車場，林男將包包交給他後離去，還要她不要跟來，後來就與兒子失聯，急忙在附近尋人。
警消封鎖現場展開調查發現，40 歲的林姓男子手部疑似罹有患疾，疑自某處墜落到信二消防分隊正前方2公尺，警方已開始調閱停車場監視器，正調查釐清死因。
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