警方護送走失的老翁，通知家屬帶回照顧。（警方提供／李金生金門傳真）

金門湖下村85歲楊姓老翁今（10）日清晨出門後，就一直不見人影，家人憂心如焚。金城分局金寧分駐所動員找尋，下午在1公里外的下埔下順利找到，才讓親友都鬆了一口氣。

有重度失智症狀的楊姓老翁，今天大清早6時外出後，一直未再返回家中。由於連日冷氣團來襲，各地氣溫很低，等不到人的家屬十分擔心，趕緊報案請求協尋。

金寧分駐所警員盧增中、蘇建興、胡量為及許明鈞等人在附近仔細找尋，連空屋、山溝都不放過。迄下午3時30分許於金寧鄉下埔下農地，發現1位老人有時坐在地上，有時起身徘徊，並四處張望，趕緊趨前詢問，結果確認是走失的老翁，馬上通知家屬帶回家照顧。

金城分局長李益杰表示，地區老年人口激增，近年警方為民服務案件中，尋找失蹤、失智老人已是重要工作之一，平日即由管區警察向民眾宣導預防老人走失，包括向縣府社會處申請相關服務在內。

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(中時 )