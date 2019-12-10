日前，大陸四川省廣安市文物部門工作人員在廣安協興生態文化旅遊園區展開考古挖掘時，發現「穿越」500年的雞蛋和稻穀。

據大陸廣安市博物館館長唐云梅介紹，這兩樣文物是廣安市開展全民水庫規範化建設及西溪河流域綜合整治工程中，在協興園區葫蘆島西側的兩座明代古墓中發現的。

從墓地出土的墓誌銘，墓葬為明代廣安人楊銘(西元1435—1501年)及妻鄭氏、范氏等人之墓，墓地共出土各類文物17件，有釉陶穀倉罐、瓷碗、青銅簪、銅鏡、墓誌銘等。最為特別的是二號後龕放置的穀倉罐，罐內尚存的稻穀中包裹著外形完好的雞蛋，雞蛋數量暫不詳。

據介紹，目前大陸考古出土了雞蛋並見諸報端的案例僅兩起，一是貴州習水黃金灣遺址發現的2000多年前的漢代被泥土包裹的雞蛋殼，二是江蘇溧陽上興鎮土坑墓發現的2500年前春秋時期一罐已鈣化的雞蛋殼。國內考古出土雞蛋的案例極少，四川更是首次出現。

(旺報 )