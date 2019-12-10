陸年租金回收買房成本大調查：平均需47.7年 20:412019/12/10 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019上半年大陸全國大中城市房價售租比（年）。（取自搜狐網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸諸葛找房近日發佈的《全國重點50城租金收入比調查研究報告》（下稱《報告》）顯示，就年租金回收買房成本的情況而言，廈門以89.6年高居榜首，深圳、北京分別為54.9年與54.3年，哈爾濱則只需24.9年。 《報告》中針對以年租金回收買房成本的數據，包括大陸全國50大中城市平均需要47.7年。除廈門以89.6年高居榜首，居次的石家莊為65.7年；一線城市的北京、上海、廣州、深圳分別為54.3年、49.8年、51.4年與54.9年；敬陪末座的哈爾濱僅需24.9年。 (旺報 ) #諸葛找房 #報告 #年租金 #成本 #回收 也許您會感興趣 推薦閱讀 五大泛用樹脂 反彈浮現 04:102019/12/06 證券．權證 優步美國性騷擾案 去年超過3千件 13:052019/12/06 國際 馬國欲購輕型戰機 不中意韓FA-50 04:092019/12/08 焦點新聞 台南放流水回收計畫 邁步 04:102019/12/09 投資理財 萬年清 攜手以國攻海外水回收市場 04:102019/12/09 證券．權證 開除卡神黨籍？ 民進黨北市黨部：現在還沒那個事 11:332019/12/09 政治 萬年清累計前11月合併營收4956萬 年增29.61％ 13:192019/12/09 財經 綠電分手費怎麼算 能源局：在不影響電價下進行 16:002019/12/09 財經 通俄門源頭審查報告：FBI未故意抹黑川普 12:592019/12/10 國際 樂天Kobo展望2020 新推中文有聲書並推禮品卡擴大市場 14:042019/12/10 科技 兩岸熱門新聞 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 新書《中共間諜活動》 爆9年前美中情報戰秘辛 - 兩岸 反送中180天 港命運峰迴路轉 - 兩岸要聞 - 中國時報 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 美緊盯太平洋島國外交動態 防台再失邦交 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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