大陸諸葛找房近日發佈的《全國重點50城租金收入比調查研究報告》（下稱《報告》）顯示，就年租金回收買房成本的情況而言，廈門以89.6年高居榜首，深圳、北京分別為54.9年與54.3年，哈爾濱則只需24.9年。

《報告》中針對以年租金回收買房成本的數據，包括大陸全國50大中城市平均需要47.7年。除廈門以89.6年高居榜首，居次的石家莊為65.7年；一線城市的北京、上海、廣州、深圳分別為54.3年、49.8年、51.4年與54.9年；敬陪末座的哈爾濱僅需24.9年。

(旺報 )