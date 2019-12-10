謝金燕將在桃園跨年晚會擔任壓軸嘉賓，她每次的跨年表演總是卯足全力演出，不畏寒風大秀性感好身材，帶來最精湛的演出，她9日在臉書吐露內心話，「每年的跨年，我總是想讓大家盡興，就這個念想，也是初衷，即使風風雨雨，也無阻我想傳達的溫度，那不單只是唱歌跳舞，那是一種精神、一種力量。」引起熱論。

對此，被問及今年跨年演出籌備進度，謝金燕的經紀人球球表示：「我們每一年都一樣，一直在排練、修正，等到表演台上那一刻才是確認版。」過程中，團隊會不斷的排演，謝金燕對自己的作品很要求，也會去做調整，球球預告今年謝金燕的演出，令人十分驚艷，自信：「沒看到會後悔！」

而向來鮮少談論工作上甘苦的謝金燕，罕見的直言：「在僅有的硬體條件下要變出每年都不同的戲碼...，實在是超高難度的好嗎！」她也從未放棄、就想拼到最好，「即便氣候再寒冷無論你在哪裡也一定能感受到，姐姐所給你的溫度。」並笑說：「為了想節目我每天胃抽筋，我假鬼假怪都是為了誰。」

此外，謝金燕日前在彰化替籃球賽熱鬧開場演出，相當吸睛，她近來除了忙籌備跨年演唱會，仍要忙碌海外的商演，行程滿檔。

(中時 )