今年恢復單身的愛紗，10日替精油品牌站台代言，聊到自己平時愛按摩，也固定去做spa按摩保養身體。她透露自己「重口味」喜歡按到背部深沉，都指定男師傅來按。不過有次在國外按摩，女師傅堅持要她脫光光，起初只穿內褲給師傅按，按到最後「內褲被脫下來」，讓愛紗崩潰「為什麼要那麼堅持讓我全裸」不過因為很舒服，「想說好吧繼續按」。

過去因為跳舞關係導致舊傷，所以腰部容易刺激、不舒服，所以靠按摩來放鬆肌肉。她對於毛小孩相當疼愛，透露「每天回家都會幫Hana按摩，牠是隻幸福的狗」，目前單身的她，未來若有新對象是否會願意幫對方按摩？她貼心允諾：「如果有對象，當然願意幫對方精油按摩。」

愛紗10日代言精油品牌。（舒沉香提供）

平時除了舒壓，愛紗也愛運動，和朋友都會見面聊天，可以得到很多正能量，並透露自己最喜歡滑雪。近日轉戰當Youtube的她，網路節目《愛紗愛乱玩》下禮拜將要開播，明年會繼續主持。聊到冬天跨年在戶外表演，愛紗直言「身體會真的受不了，但在台上是亢奮，表演當下不覺得冷，貼暖暖包保暖」。耶誕節將來臨，聊到過去收過最離奇的耶誕禮物，她打趣說「我常常把精油當禮物送人，這是超棒的選擇！至於收到過最奇怪的禮物是懷秋送給我的保險套。」當下真的是讓她哭笑不得。

(中時 )