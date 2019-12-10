虎科大串起安慶竹橋兩小學交流牛犁歌

雲林虎尾科技大學10日邀請台南市竹橋國小表演牛犁歌陣，並和虎尾鎮安慶國小共享、交流，安慶國小以「二十四節令鼓隊」演出迎賓，師生沈浸在陣頭藝術的豐富多元中。
竹橋慶善宮牛犁歌陣創設於清咸豐六年（1856），傳承迄今160餘年，為台灣重要無形文化資產，現今由竹橋國小師生共同傳習守護，藉由千金和佃農的即興口白，體現庶民精神和口語趣味的時代性。
台南市竹橋國小校長謝宇笙表示，牛犁歌陣原是展現傳統農家情趣的歌舞小戲，演出非常逗趣。其中千金和佃農在前台，長期以來是選任村莊內的竹橋國小學童擔任，為國內唯一以社區男孩裝扮花旦的藝陣。學校除了盡力保留牛犁歌的原汁原味外，也積極尋找跨界的表演型式，例如與秀琴歌仔戲合製戲曲，拓展藝陣表演的豐富性。
謝宇笙指出，為使大眾更能親近牛犁歌陣的音樂之美，台南市政府並特別邀請創作歌手蕭閎仁，以舊曲新唱的方式改編牛犁歌中的〈團圓〉、〈牛犁歌〉二首小曲。〈牛犁歌〉為請神曲，〈團圓〉為謝神曲；傳統藝師古樸厚實的嗓音搭配蕭閎仁的溫暖的聲線，歌詩悠揚動人。
虎尾鎮安慶國小校長林俊逸說，歲末年終能邀大家一起來學校聽〈團圓〉，格外具有意義。除了感謝表演團隊遠道而來所帶來的精采演出，也希望未來能繼續和虎尾鎮公所、虎科大及鄰近社區合作，關注在地文化，為虎尾注入新活水。
虎科大主秘胡智熊表示，青年是地方創生的重要關鍵，希望藉由創意教學傳達知識，並透過境教活動的教學方式，讓學生走出校園，把社會當成日常的學習與實踐場域，期待年輕人能發揮創意與行動力，做為地方的動能，共同實現在地共好價值。
(中時 )
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