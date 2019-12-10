《黑喵知情》以寵物溝通為故事主軸，蔡燦得（右1）、簡嫚書（右3）等主要演員與貓狗一起參加開鏡儀式。（LINE TV提供）

大陸遇上影視寒冬，台灣影視圈卻朝氣蓬勃，最近有多齣新戲、電視電影開拍。12月9日由製作人辛誌諭籌拍的新戲《2020因為愛你》宣布開鏡，LINE TV明年度自製戲《黑喵知情》也在日前開拍。

由作品多次入圍上海電視節白玉蘭獎的導演周美玲執導的《2020因為愛你》，首創以每集10分鐘播出的形式，由韓星李時剛及台灣新生代演員張又瑋、黃士杰、徐謀俊、郭宇宸、蘇韋華等6位不同類型的酷帥男星與女星蔡詩羽等人主演；故事描述的是一流大企業家族三位同父異母的兄弟親情愛情的鬥爭，預計2020年2月14日情人節浪漫播出。

另一部開拍的新戲《黑喵知情》，也將在2020年播出。該劇以「寵物溝通師」為背景，透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係，是帶有一些懸疑色彩的療癒系戲劇，因此，除了集結尹昭德、蔡燦得、施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、程予希、夏大寶、姚愛寗等堅強演員陣容，還有許多搶眼的寵物演員演出。

開拍前，演員們均參加寵物溝通的課程，獲得與寵物的靈性溝通，大開眼界。施名帥表示，家裡養的貓每天凌晨3、4點就會喵喵叫，藉由寵物溝通後得知是因為貓覺得很無聊想找人玩，施名帥告訴牠會盡量陪牠玩，請牠不要在凌晨叫。沒想到當天回家後，貓咪又在同時間從高處跳下來，原想要叫但掙扎一下又吞回去，讓施名帥大感驚奇：「真的嚇一跳，原來牠有聽進去。」

劇中飾演獸醫的女主角簡嫚書，則另外到獸醫院見習，學習寵物檢查的流程、如何安撫寵物等。她表示：「有聽說面對小嬰兒，也是可以用寵物溝通的方式與他們交流，動物的表達其實都很直接，就像當時生第一胎的感覺一樣，小嬰兒跟小動物一樣，會用很多行為動作來吸引你注意。」

影劇圈向來有動物與小孩是最難控制的說法，不過，扮演獸醫、得成天與貓狗打交道的簡嫚書卻笑說，這個角色最難挑戰的不是跟寵物溝通，而是要配合角色演繹出100種刻薄表情，而王家梁則是想盡辦法讓自己有100種的頹廢感。

(旺報 )