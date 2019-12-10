一名家住桃園市平鎮區的8旬吳姓老翁，9日下午趁著天氣回溫，一個人獨自前往住家旁的公園散步，疑似體力不支癱坐在公園的長椅上，加上入夜後氣溫逐漸轉涼，老翁凍的瑟縮在長椅上發抖，所幸路過的員警發現，及時護送老翁平安返家，否則後果不堪設想。

宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區廣達街的吳姓老翁趁著難得放晴的好天氣，拄著拐杖獨自前往廣達公園活動筋骨，疑似體力不支癱坐在公園的長椅上，加上夜幕低垂、溫度驟降，老翁依著把手，縮著身子，冷到不斷的發抖。

所幸宋屋派出所同仁警員王鈞民巡邏經過，眼角餘光瞄到公園長椅上似乎有個人影，員警以為眼花，又特定繞回查看，果然看見老翁臉色慘白的在長椅上顫抖，由於老翁被入夜的低溫凍到語焉不詳，於是員警利用人臉辨識系統查出老翁的身分，立即電召同仁駕著巡邏車及攜帶一些熱飲讓老翁暖身，平安護送老翁返家。

員警抵達老翁住家時，就看到心急如焚的老翁妻子站在門外四處張望，看到老伴平安無恙的歸來，頻頻道謝並向警方表示，平常老翁都有運動的習慣，因為最近濕冷的天氣讓老翁一直悶在家裡，難得天氣回暖，所以沒帶手機及證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷，還好有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。

(中時 )