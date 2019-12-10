備受各界關注的台北車站雙子星聯合開發案10月中旬在確認將由藍天電腦（2362）及宏匯集團合組的藍天宏匯取得遞補資格後，藍天宏匯隨即在兩周內完成立資本額20億元的台北雙星股份公司，今（12月10日）再宣布接獲臺北市政府捷運工程局之通知、將於12月17日進行簽約，屆時藍天宏匯也將正式取得台北雙子星聯開案之開發權利。

董事長許崑泰及其團隊日前在接獲取得遞補資格後，即抱著「希望立刻捲起袖子開始工作」的心情，全力投入這個象徵台灣新門戶的指標開發案，在積極加快腳步的同時，成立專案公司及簽約進度都大幅提前。藍天及宏匯目前亦已各自備妥手上約90億元的自備資金，加上先前取得16家銀行團之融資意向書，台北雙子星案的銀彈早已傳咧等。

宏匯目前手上在雙北市的三大BOT案已陸續進入建置最後階段，預期最快今年底、明年初時，位於北市的宏匯內湖之心及位於新北市新莊副都心周邊的宏匯新北廣場捷運商城AU Plaza，皆將陸續完工，相關招商活動亦已在今年下半年加速開跑，預計明年第一季兩案皆將可正式落成啟用運營。

另同樣位在新莊副都心附地的宏匯思源i-Tower雲端科技大樓，則估於明年底前完工。總計宏匯在雙北的三大BOT案投資額超過150億元，開發規模超過13萬坪。

(工商 )