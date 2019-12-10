美國務院東亞事務局紐澳太平洋事務負責官員表示，美方正在密切注意南太平洋島國外交動態，以防止中國大陸再挖走台灣的邦交國。此外，美國仍堅定支持台海兩岸關係的穩定，這種穩定為數十年來台海及地區的和平發展提供框架。中共為外交承認而對台灣邦交國的活躍及有害施壓作為，破壞了這個框架所提供的穩定和益處。

《美國之音》報導說，美國國務院東亞事務局澳大利亞、紐西蘭與太平洋事務副主任斯潘迪(Jennifer Spande)9日在全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute)與國際評估與戰略中心(CSIS)共同舉辦的座談會上表示，美國正在密切注意幾個南太平洋台灣邦交國的動態，包括吐瓦魯、諾魯、馬紹爾群島、帛琉。此外，一個可能成為世界上最新國家，最近才針對脫離巴布亞紐幾內亞舉行獨立公投的布干維爾(Bougainville)，獨立後的外交立場也必須注意。

斯潘迪在這場關於「台灣、中國和美國在南太平洋利益」的座談會上表示，美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及國務院亞太助卿史達偉都在公開演說中一再強調，台灣有能力對其邦交國、鄰國及國際社會做出積極貢獻。她說，「我們視台灣為一個可靠的夥伴及一個負責任的利益相關者，台灣及其活躍的民主是太平洋及世界上一股良善的力量，這也是為什麼我們堅定支持台灣與太平洋島嶼國家的關係。」

斯潘迪強調，「美國堅定支持台海兩岸關係的穩定，這種穩定為數十年來台海及地區的和平發展提供了一個框架。中華人民共和國為外交承認而對台灣邦交國的活躍及有害施壓作為，破壞了這個框架所提供的穩定和益處。」

斯潘迪說，如今面對台灣僅剩15個邦交國的局面，要防止其他國家轉向，必須注意吐瓦魯、諾魯、馬紹爾群島、帛琉等國家的立場。雖然這些國家都重申對台灣的支持，但是它們的動向仍然值得關注。另外還有必須得到巴布亞紐幾內亞中央政府批准才能獨立的布干維爾，一旦獨立後是否承認北京，美國也在密切關注。

台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔說，台灣原來在南太平洋有6個邦交國，但9月失去吉里巴斯和所羅門群島後現在只剩下4個邦交國，這種外交困境主要在於中國大陸對此地區賦予的戰略重要性，以及為其利益而擴大在此地區的影響力。其次，與台灣理念相近國家在台灣的太平洋邦交國的實際存在也十分有限；另外就是這個地區長期以來的治理問題，使得像中國大陸這種行為者有辦法在此採取惡意及掠奪性作為。

前美國海軍第七艦隊上校情報官法內爾(James Fanell)也在座談會表示，美國與澳大利亞、紐西蘭、日本與台灣等有共用價值的夥伴聯手，以一個新的「21世紀南太平洋馬歇爾計畫」對太平洋國家提供援助，讓這些國家有一個不同於中國大陸的選擇。

(中時電子報)