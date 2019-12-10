一名患有多重腦性麻痺的女孩「筱智」，因為在網路上一篇支持國民黨總統候選人的文章，遭網友及同學霸凌，讓名嘴黃暐瀚忍不住想問，「台灣最美的風景，還是人嗎？」

黃暐瀚在臉書指出，筱智幼稚園時參加人生第一場跑步比賽，短短25公尺的賽道，她摔倒了十幾次，但她仍堅持跑到最後，在終點有個「阿北」在迎接她，那個人就是立委陳學聖，因為在那辛苦的人生過程中，「陳阿北」給她很多支持與鼓勵。念完交大，筱智繼續到台東念研究所，自然會支持阿北陳學聖，然後，愛屋及烏，他也支持阿北的好朋友，韓國瑜。

今年八月，筱智在網路上貼了一篇支持韓國瑜的文章後，開始被霸凌。黃暐瀚說，「看筱智頂著冷風，講出這段話的時候，我的眼淚，忍不住，一直流」，他知道腦性麻痺患者要努力正常上學的辛苦，所以更心疼黃筱智在學校被霸凌的辛苦。

黃暐瀚表示「現在台灣是不能選擇了嗎？」不懂網友及同學為什麼要霸凌黃筱智，「投蔡英文，可以！投韓國瑜，就不行？那投宋楚瑜，可不可以呢？你支持你所選，我選擇我所愛，不行嗎？」最後也不禁想問「什麼時候？台灣變成這個樣子？台灣最美的風景，還是人嗎？」

(中時電子報)